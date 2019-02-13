Hatay’da, 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı' yapıldı

HATAY Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplandı.Toplantıya Vali Doğan’ın yanı sıra MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Kaymakamları, Kurum İl Müdürleri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Temsilcisi Hidayet Şişkin ve ilgili personel katıldı.Tüm illerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan; Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu dolayısıyla uyuşturucunun hem hedef hem de transit ülke konumunda olduğunu belirtti. Konuşmasında uyuşturucu ile mücadele konusunda verilen eğitimleri de değerlendiren Vali Doğan, Hatay’da farkındalık yaratmak adına “Fidanlar Solmasın”, “Denizyıldızı”, “Tut Elimden Bırakma Beni”, “Mağdur Destek Projesi”, “Karanlıktaki Işıklar”, “Biz Bir Aileyiz”, “Maddeye Değil Sevgiye Bağlı Bir Gelecek” Projelerinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Doğan, "Bu geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çok ciddi bir sorundur ve bu sorunu çözmek için Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Ülkemizde uyuşturucu ile tanışma yaşı ürkütücü rakamlara düşmektedir. Dolayısıyla bu yapılacak mücadele sadece devlet eliyle değil, okullarda öğretmenlerimiz ve evlerde ailelerimizle birlikte yapmamız gereken ciddi bir mücadele olarak görüyoruz. Dolayısıyla toplumun tüm kesimleri ile birlikte, STK’larla birlikte bu mücadeleyi yürütmemiz lazım” dedi

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