Hatay’da trafik kazası: 1 ölü

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAYda durakta yolcu alan otobüse çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antakya-Samandağ çevreyolu üzerinde bulunan Hatay Adliye Sarayı civarında C.A. idaresindeki 31 FN 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak durakta yolcu alan 31 J 0005 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi Özel Halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü C.A., sağlık ekiplerince Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, C.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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