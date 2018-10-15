Hatay’da trafik denetimleri

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAY'da geçen hafta meydana gelen trafik kazalarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 8-14 Ekim tarihlerinde denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 22 bin 384 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 6 bin 156 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve 95 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamada il genelinde meydana gelen 62'si yaralamalı, 33'ü maddi hasarlı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 91 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 103 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 8 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı aktarıldı.



