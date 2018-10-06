Hatay’da pide 1,25, somun ekmek 1 lira

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, faaliyet alanları kapsamında bulunan satış noktalarında etiket denetimlerinin yanı sıra fırınlarda ekmek gramajı ve fiyatlarını denetledi.Hatay Esnaf Sanatkarlar ve Odalar Birliği’nin kararı ile 18 Eylül'de alınan karar doğrultusunda kentte 200 gram pidenin 1,25, somun ekmeğin ise 1 liradan satılmasına karar verildi. Vali Yardımcısı Erol Özkan, 4 Ekim günü oluşturulan komisyon kararı doğrultusunda aynı gramaj ve fiyattan satışların yapılacağını bildirdi. Bu fiyatlar üzerinden denetimler yapılacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.3'üncü Bölge Zabıta Şube Müdürü Mehmet Kaplan, ekiplerinin İskenderun, Arsuz, Belen, Payas, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde başlattıkları denetimlerde, ürünlerin satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, eksik gramajlı ürünler, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen şekil, logo veya işaret taşıyan 'Yerli Üretim' etiketi ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

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