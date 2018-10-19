Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bahçe temizliği yapılırken yakılan ateş sonrası kıvılcımların ormanlık alana sıçramasıyla yangını çıktı.

Samandağ İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bir çiftçinin bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı ateş önce diğer bahçelere ardından da ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, kendilerine ihbarın gelmesiyle beraber harekete geçtiklerini, söndürme çalışmalarının 1 ucak, 1 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 3 teknik eleman, 1 dozer, 5 itfaiye aracı ile başladığını kaydetti.

Hatay’da bu yıl 84 orman yangınına müdahale ettiklerini kaydeden Ketmen, vatandaşların bahçe temizliği için yağışları beklemesi uyarısında bulundu.

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