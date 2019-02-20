Hatay’da 77 kaçak göçmen yakalandı

HATAY'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 77 kaçak göçmen yakalandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy Mahallesi kırsalında bir grup bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince yakalanan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 69 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI BULUNAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kırıkhan-Kumlu kara yolunda kimlik kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise M.A.D. (28) idaresindeki 31 ABS 580 plakalı otomobili durdurdu. Araçta, Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye’ye geçtiği belirlenen 2’si Yemen, 6’sı Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan araç sürücüsü M.A.D. (28) gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.





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