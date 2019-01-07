Altınözü İlçesinde Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçen grubu tespit etti. Suriyeli oldukları belirlenen 44 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Hatay’da 44 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 44 kaçak göçmen yakalandı. Altınözü İlçesinde Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, sınırı yasa dışı yollardan geçen grubu...
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen 44 kaçak göçmen yakalandı.
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