Hatay’da 20 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-Hatay'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet cinsel uyarıcı hap kaçak ele geçirildi. Operasyon Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Antakya ilçesinde cinsel uyarıcı kaçak hap olduğu istihbaratını alan İl Jandarma ekipleri, Saraykent Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu Shadi A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den Türkiye’ye kaçak olarak geçirildiği belirlenen 20 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Shadi A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.