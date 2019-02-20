Hatay’a 6 yeni ambulans

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hatay’a tahsis edilen 6 adet ambulansın teslimi Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki, gelişen yeni Türkiye yolunda devletin sağlık sistemine yapmış olduğu yatırımların ve gelişmelerin gün geçtikçe artarak devam ettiğini söyledi.

Zeytindalı Harekatı’nın ilimiz sınır hattı boyunca yönetilmesi nedeniyle ambulans hizmetlerine duyulan ihtiyacın attığını kaydeden Tiryaki, Sağlık Bakanlığınca alımı yapılarak gerekli dizayn değişiklikleri yapılan ambulans araçlarının illerin ihtiyaçlarına göre tahsisini gerçekleştirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tahsis edilen 6 ambulansın Antakya, Defne, İskenderun, Erzin, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde bulunan acil sağlık hizmetleri istasyonlarına devri gerçekleştirildi.

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