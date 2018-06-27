Hatay Valisi Ata: Sıkıntı Hassa OSB ile aşılacak

HATAY Valisi Ata, Hatay’da sanayicilerin yatırım için önlerindeki en büyük engellerden biri olan yer sıkıntısının Hassa İlçesi’nde yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi ile aşılacağını söyledi.Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay’da sanayi sektörüne önemli katkılar yapan Kendirliler ve Yazıcılar demir-çelik firmalarının üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında yönetim kurulu üyeleri ve firma personeli ile bir süre sohbet eden Vali Ata, burada yaptığı değerlendirmede; İlimiz sanayisinde önemli bir yeri olan demir-çelik sektörünün ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yaptığını ve Türkiye'deki ilk 500 sanayi şirketi arasında Hatay firmalarının bulunmasının ilimiz için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Sektörün gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretim kapasitesini, istihdam sayılarını, satış rakamlarını, yatırım bütçelerini ve ihracat miktarlarını artırmak için gayret göstermesi önemlidir. Bu konuda ilimizde sanayicilerimizin önündeki en büyük engel olarak görülen yer sıkıntısının, Hassa OSB’nin kurulması ve Amanos Tüneli’nin faaliyete geçmesi ile aşılacağını değerlendiriyorum” dedi. Kendirliler Yönetim Kurulu Başkanı Kendirli ve Yazıcılar Yönetim Kurulu Başkanı Gözükara ise Vali Ata’nın ziyaretinden onur duyduklarını dile getirerek teşekkür ettiler.

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