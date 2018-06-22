Hatay Valiliği vatandaşları uyardı

HATAY Valiliği, Vali veya Valilik makamı adına kendilerini arayarak yardım talebinde bulunan dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.Hatay Valiliği, bazı şahısların iş insanlarını ve hayırseverleri, Vali Erdal Ata veya Valilik Makamı adına aradığını söyleyerek çeşitli gerekçelerle para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları bilgilerinin artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada:"Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Hatay Valiliği (0 326 2146210) ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız."