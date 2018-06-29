Hatay Store ilk mağazasını açtı

HATAYSPOR ve Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımının ürünlerinin satışa sunulduğu Hatay Store’un ilk mağazası düzenlenen törenle açıldı.Antakya’da bir AVM de hizmete giren mağazanın açılış törenine Hatay Milletvekilleri Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden, Hatayspor Sportif Direktörü Gökhan Zan, Hatayspor teknik direktörü İlhan Palut, Bordo-Beyazlı futbolcular ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor’un ilkleri yaşamaya devam ettiğini söyledi.Hatayspor’un 51 yıldır 1. lig özlemi çektiğini hatırlatan Başkan Savaş, “Geçen sene Hatayspor’umuzu Hatay’daki tüm sporseverler ile birlikte şampiyon yaptık. Şu anda kulüp başkanımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle birlikte bu güzel Hatay Store’mizi açtık. Amacımız 4 büyük kulübümüz gibi Hataysporumuzu da 4 büyükler çıtasına yükseltmek ve her yerde Hatayspor’un seyircisini arttırmak.”HATAYSPOR TÜM HATAY’IN TAKIMI“Hatayspor seyircisi kendine yakışan bir takımı ve oyun sistemini bu sene sahada görecektir. Biz yıllardır özlenen sonucu aldık ama hedefimiz daha da yukarıları. Arkadaşlarımızla birlikte Hatayspor’un da süper lige çıktığını görme arzusu içerisindeyiz. Bunun için tüm hemşerilerimizden hem Hataysporumuza hem de diğer takımlarımıza destek istiyoruz. Çünkü bu takım sadece benim ve yönetici arkadaşlarımızın takımı değil. Bu takım ben Hatay sevdalısıyım diyen herkesin takımı. Hatayspor’a hep birlikte sahip çıkarsak özlenen şampiyonluk 1. ligde de uzak olmaz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Hatay Store’nin açılışı gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI