Hatay Protokolü Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı’nı kutladı

HATAY Valisi Rahmi Doğan ve kent protokolü, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, tüm Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı tebrik ederek, “Bayramlar sevincin arttığı, birlik ve beraberliğin coşkuya karıştığı günlerdir. Ben de Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizler onlarla bu toprakta yaşamaktan mutluyuz. Eminim ki onlar da bizlerle beraber bu toprakta yaşamaktan mutlu. Sokaklarımıza, caddelerimize, sosyal yapımıza renk katıyorlar. Böyle bir coşkunun Antakya'da yaşanması tüm sosyal kesimler için sevindirici" dedi.ANTAKYA TÜM DÜNYAYA ÖRNEKRum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ise Hatay'daki barış ve kardeşlik ortamının tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Aynı anda Allah'a yakarışların sunulduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, 3 semavi dinin mensuplarının kucaklaştığı Antakya, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden bir tanesidir. Sayın Valimiz ve protokol üyeleri Noel Bayramımızın tebriği için kilisemize geldiniz ve bayramımıza farklı bir tat, anlam kattınız" dediZiyaretin sonunda Hurigil, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediye sepetlerini konuklarına dağıttı.

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