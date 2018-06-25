Hatay Nüfus Müdürlüğü, sınav için haftasonu açık

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - HATAY Nüfus Müdürlüğü 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları sınavları nedeniyle haftasonuna denk gelen bu tarihlerde hizmet verileceğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada: “30 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları sınavları nedeniyle ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla nüfus müdürlüklerinin bu tarihlere rastlayan hafta sonunda açık tutulacağı, kimlik kartı müracaatlarına ilişkin değerli kâğıt 'bedeli tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve "https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılamaması halinde, değerli kâğıt bedeli tahsilatı yapılmadan vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı müracaatının alınmasının sağlanacağı, 'başvuru sahibinin teslim alacağı Geçici Kimlik Belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebileceği, ilk mesai gününde değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusunun iptal edileceği hususu, kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.