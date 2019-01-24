Hatay İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

HATAY'da 2019 Yılı 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Rahmi Doğan başkanlığında yapıldı.

Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazeaslan, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Bölge Müdürleri, İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları ile kurum il müdürleri katıldı.

Vali Doğan, Hatayspor’un Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Başakşehir’i 4-1’lik skorla mağlup etmesi ve bir üst tura yükselmesini tebrik ederek başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve dünyanın içinden geçtiği ekonomik koşullar gözönüne alındığında, ülke olarak geride bıraktığımız 2018 yılı verilerinin ülke ekonomimiz açısından daha stabil hale geldiğini görebiliyoruz. 2019 yılı ilk üç ayı içerisinde birçok göstergenin daha iyi olacağını öngörebiliriz”

Yaklaşan mahalli idareler seçimlerine de değinen Vali Doğan, Hatay Valiliği olarak gereken tüm tedbirlerin alınacağını ve vatandaşın hür iradesinin sandığa yansıması için gereken çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

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