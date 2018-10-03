Hatay deniz otobüsü projesinde çözüme yaklaşıldı

HATAY Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan deniz otobüsünün seferlere başlaması için İskenderun'da toplantı gerçekleştirildi.İskenderun Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıya İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, İTSO Başkanı Levent Yılmaz, DTO Başkanvekili Atilla Demirkent, siyasi parti il başkanları ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, odalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sorunların ortak akıl ile çözülebileceğini belirtirken, "İskelenin T kısmını geçici olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yeni iskele yapılıncaya kadar verebiliriz. '1 seneye kadar yeni iskeleyi yapacağız' deyin. Sağlam bir proje ile gelin iskelenin bu kısmını verelim" dedi.HBB Genel Sekreteri Mehmet Maden, projenin Hatay’ın projesi olduğunu ve ne kadar erken hayata geçirilirse bölge ekonomisi ve turizmi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Maden, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ÇÖZÜME YAKLAŞTIK

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da, gelinen noktanın önemli olduğuna, sorunun çözümüne yaklaşıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İskenderun Limak Port alanı içerisinde belirli bir süre kullanılabilecek yer olduğunu öğrendik, ikincisi balıkçı barınağının içerisi değerlendirilebilir. Bütün bu çalışmalar için bir lobi çalışması gerekiyor. Hatay milletvekillerimiz ile görüştük önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, birlikte hareket ederek bu konuda sonuca ulaşacağımıza inanıyorum."

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