Hatay'dan enflasyonla mücadele desteği

HATAY'da bir araya gelen oda, borsa ve STK başkanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını desteklediklerini açıkladı.Oda, Borsa ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) adına açıklama yapan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranının yıllar sonra yeniden çift hanelere çıktını ve artan enflasyonun, hem alım gücü düşen vatandaşları hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları olumsuz etkilediğini söyledi.BU SÜRECİ GERİDE BIRAKACAĞIZTopyekün enflasyonla mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade eden Çinçin, "Hatay kenti olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” diye konuştu.

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