Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklamla

HATAY’da uyuşturucu madde imalı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hatay’ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 12 cep telefonu bunlara ait sim kartlar ve 12 hafıza kart ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrolşartıyla serbest bırakıldı.

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