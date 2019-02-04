Hatay'da Seçim Güvenliği masaya yatırıldı

Hatay’da, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerekleştirildi.Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alaya Komutanı Albay Ahmet Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Kaymakamları, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.Toplantı öncesinde bir değerlendirme yapan Vali Doğan, "31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel yönetim seçimleri için bir araya geldik. İlgili kurumlardan arkadaşlarımız görevlendirilerek, yapılacak seçimin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağız. Valilik olarak görevimiz vatandaşımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. İdarenin tarafsızlığına gölge düşürecek hal ve tutumlardan hepimizin kaçınması temel prensiptir. Bugüne kadar ilimiz genelinde seçimler ile ilgili herhangi bir olumsuzluk veya önemli bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya gayret göstereceğiz" dedi.SEÇİM GÜNÜ SURİYELİLER ZORUNLU HALLER DIŞINDA SOKA ÇIKAMAYACAKSeçim günü Suriyeli misafirlerimiz için alınan kararları da paylaşan Vali Doğan, geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli misafirlerin, seçim günü dışarı çıkmayacaklarını belirtti. Vali Doğan ayrıca Suriyeli kanaat önderleri ile tüm ilçelerde yapılan görüşmelerde, kendi imkanları ile tuttukları evlerde yaşayan Suriyeli misafirlerin de seçim günü mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını rica ettiklerini söyledi.Toplantı, İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Jandarma tarafından hazırlanan 'Seçim Güvenliği' konusunda alınan tedbirler ile ilgili sunumlar ile devam etti.

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