Hatay'da orman yangını

HATAY'ın Belen ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Belen İlçesi Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne 1 helikopter, 4 arazöz, 1 teknik eleman ve 12 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, piknikçi ateşi sonucu oluşan alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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