Hatay'da kaçakçılara operasyon

HATAY, () - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet Captagon hap ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele görevlileri sürdürdükleri teknik ve fiziki takip sonrası ilçe merkezinde bulunan Çamaltı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, çuvalların içine gizlenmiş 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet captagon hap ve bir miktar Metafetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G. T. ve A. K. İsimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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