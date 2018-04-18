Hatay'da geçen yıl 126 yangın çıktı

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, 2017 yılında Hatay'da 126 orman yangını çıktığını bu yangınlarda yaklaşık 206 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısına Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, birkaç yıldır yangın sezonu başlarken düzenlenen bu toplantılar sayesinde, Hatay genelindeki yangın çıkış sayısında azalma görüldüğü kaydetti. Hatay halkının vatanı ve milletini çok sevdiğine değinen Ölmez, hiçbir Hataylının bilerek ve isteyerek yangına sebep olmayacağına inandığını ancak ihmal sebebiyle orman yangını çıkabileceğini vurguladı. Hatay halkının orman yangınları konusunda çok duyarlı olduğunu anımsatan Ölmez, gözetleme kulesindeki görevli fark etmeden çok daha önce duyarlı halkın çıkan yangını ihbar ettiğini, bu durumun da yangınlarla mücadelede personelin elini güçlendirdiğini söyledi.

Toplantıda söz alan Kahramanmaraş Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, geçtiğimiz yıl il genelinde yaşanan yangınlar, kaybedilen orman alanı, yangınların çıkış sebebi ve yangınlara müdahale hızları ile kurumlar arası işbirliği konularında detaylı bilgiler verdi.

YANGINLAR İNSAN FAKTÖRLÜ ÇIKIYOR

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ise Hatay genelinde çıkan orman yangınlarının yüzde 94'ünün insan kaynaklı olduğunu söyledi. Bölge Müdürlüğü olarak yangı sezonuna hazır olduklarını belirten Altındaş, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 520 işçi, 49 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 5 treyler kara gücümüzü oluşturuyor. Dörtyol ve Arsuz'da konuşlanan 2 helikopter ile Adana'da konuşlanan 1 amfibik uçak da yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Tutulan kayıtlara göre bölgemizde, yılda ortalama 200 yangın çıkıyor, ayrıca yaklaşık 250 kadar da bağ, bahçe, kırsal alan yangını yaşanıyor" dedi. Altındaş ayrıca yanan alanların en geç 1 yıl içinde yeniden fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

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