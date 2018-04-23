Hatay'da 23 Nisan kutlaması

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hatay'da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah saatlerinde Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını belirten kısa bir konuşmayla çelenk töreni sona erdi. Hatay Valisi Erdal Ata'nın makamındaki kutlamalarla devam eden günde, Vali Erdal Ata koltuğunu Antakya İlkokulu öğrencilerinden Taha Kılbey'e bıraktı. Taha Kılbey'in babası Şehit Polis Memuru Fatih Kılbey, 2015 yılında Şanlıurfa'da PKK'lı teröristlerin polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret eden diğer öğrenciler ise 2013 yılında Reyhanlı'da yaşanan patlamada şehit olan esnaf Turğay Güdük'ün oğlu Mehmet Güdük ile Zeynep Sena Gür oldu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ata, verdiği hediyelerin ardından öğrencileri uğurladı.

KUTLAMALAR ATATÜRK CADDESİ'NDE DEVAM ETTİ

Kutlamaların sürdüğü adres ise Antakya Atatürk Caddesi oldu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü'yle devam eden kutlamalarda, öğrenciler protokolü selamladı. Daha sonra çeşitli okullardan öğrencilerin sergilediği oyunlarla devam eden kutlamalarda konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Öğrencilere, Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Vali Erdal Ata, kutlamalara katılan tüm vatandaşlara da teşekkür etti. Kutlamalar halk oyunları ekibinin gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

23 Nisan kutlamalarına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

FOTOĞRAFLI