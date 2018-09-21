Hatay'da 1000 korucu terörle mücadele ediyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Hatay Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Musa Salık, Hatay’da 350'si gönüllü 1000'i yakın korucu olduğunu söyledi.

Dernek binasında gazeteciler ile bir araya gelen Hatay Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Musa Salık, ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak vatandaşların can ve mal güvenliği için asker ve polis ile birlikte görev yaptıklarını söyledi. Hatay’da özellikle Amanoslarda terör örgütlerine karşı mücadele veren 350'si gönüllü 1000'e yakın korucu olduğunu ifade eden Salık dernekleşerek korucuları bir çatı altında topladıklarını belirtti. Koruyuculuk sisteminin 1984 yılında, terör örgütünün doğuda yaptığı katliamların sonucunda kurulduğunu belirten Salık, Türkiye genelinde 110 bin koruyucunun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"1990’lı yıllardan bu yana Hatay’da 12 korucu şehit 20 gazimiz var. Ülkemizin geleceği için, Vatanımızı böldürmemek için Biz Hatay’da mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Dernek olarak da korucu arkadaşlarımızın sosyal hakları başta olmak üzere yaşadıkları sıkıntıları çözmek için konfederasyonumuzun çatısı altında mücadele veriyoruz."

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