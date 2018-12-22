Hatay Barosu, 75'inci yılını İskenderun’da kutladı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Hatay Barosu kuruluşunun 75'inci yıldönümü İskenderun’da düzenlenen balo ile kutladı.

Kuruluşu balosu yemeğini Beyazsaray Restaurant'ta gerçekleştirdi. Geceye İskenderun Kaymakamı İskenderun Yönder, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Salih Doğan, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Hatay Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Sevinç Çakır, Hatay’ın farklı din ve inançtan insanların kardeşlik, hoşgörü barış içerisinde bir arada yaşadıkları sevgide, saygıda kucaklaştıkları bir yer olduğunu söyledi.

Avukat Çakıcı, Hatay Barosu’nun sadece hukuk devletinin ilkesinin tecellisi, Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması değil, aynı zamanda sevginin, hoşgörünün ve barışın da sağlanması için hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş bir baro olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin çok zor bir tarih, genç bir Cumhuriyet olmasına rağmen çok acılar yaşadığını vurgulayan Baro Başkanı Dönmez “Birçok acıyla yüklü bir Türkiye tarihi var. 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe kalkışması bizi çok başka bir yere getirdi. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kazanımlarını bu darbe girişimi nedeniyle uçurumun kıyısından kurtardı” diye konuştu.



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