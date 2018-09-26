Hatalı sürücüleri uyardılar, bisikleti kazandılar

NİĞDE'de İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kırmızı düdük' kampanyası kapsamında çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve en çok beğeni alan iki kardeşe bisiklet hediye edildi.İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' sloganıyla başlatılan kampanyada sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuktan ikisi, Niğde'den Erşat Mirza Karabıyık ve Nihat Kayra Karabıyık kardeşler oldu. Trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları soysal medyada paylaşarak en fazla beğeniyi alan Karabıyık kardeşlere bisiklet ödüllerini İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu verdi.KAMPANYAYI ÇOCUKLAR SEVDİRDİKampanyanın trafik kurallarına uyulması noktasında bir hassasiyet oluşturduğunu anlatan Müdür Cebeloğlu, "Kampanyamızın temel unsuru olan ve bu kampanyayı Türkiye genelinde sevdiren benimseten güzel bir algı oluşmasını sağlayan çocuklarımız oldu. Emniyet Genel Müdrlüğü'nün sosyal medya hesabına göndermek suretiyle, Türkiye genelinde bu fotoğraflar üzerinden bir seçim yapıldı. Niğde'den iki kardeşimiz ülke genelinde ilk 100 kişi içerisine girdi. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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