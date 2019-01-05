Hastayı ambulansa taşıdılar

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın merkeze bağlı Kocatepe beldesinde rahatsızlanan hasta, kar nedeniyle evine ulaşılamayınca, 112 ekipleri tarafından sedye ve battaniye yardımıyla 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı.

Kocatepe beldesinin yüksek kesimlerinde yer alan Çıngıraklı Mahallesi'nde oturan Cemile Arı'nın (47) rahatsızlanarak solunum ve nefes alma problemi yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle hastanın evine araçla ulaşamadı. Yürüyerek hastaya ulaşan ekipler ilk müdaheleyi yaptı. Daha sonra Cemile Arı, sedye ve battaniye konularak yaklaşık 1 kilometre taşındıktan sonra ambulansa alınabildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cemile Arı'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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