Hastaya ulaşılmayınca iş makinesi devreye girdi

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/GERGER (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde rahatsızlanan 2 hasta iş makinesinin karlı yolu açmasıyla ulaşabilen ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Kahta ilçesinde bağlı Alidam köyü Gedük mezrasında kalp rahatsızlığı ve KOAH hastası olan Hatice Alan(85) ve aynı köyde bulunan Sümeyra Yılmaz, yüksek ateş şikayeti ile sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gitmeye çalışan ambulans kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekince iş makinesi tarafından karla kapanan yol temizlendi. Sağlık görevlileri tarafından köye ulaşılarak Alan ve Yılmaz, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan hastaların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

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