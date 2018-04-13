Hastanenin 2'nci katından atlayarak ölen kadın toprağa verildi

ARTVİN () - ARTVİN’de, tedavi gördüğü hastanenin 2’nci katından beton zemine atlayan ve hayatını kaybeden G.A. (59) adlı kadın toprağa verildi.
Olay, önceki sabah saatlerinde Artvin Devlet Hastanesi Dahiliye Servisi'nde meydana geldi. G.A., bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurduğu hastanede tedavi altına alındı. G. A., 2’nci kattaki laboratuvara girdi. Pencereye çıkan kadın, beton zemine atladı. Ağır yaralanan G.A., götürüldüğü acil serviste yaşamını yitirdi. G.A. Artvin'de toprağa verildi.
Olayla ilgili Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sürüyor.