Hastanedeki yaşlılar unutulmadı

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören hastalar için 'Yaşlılar Haftası' kapsamında etkinlik düzenlendi. Çalan müzikler eşliğinde yakınları ile eğlenip, ikram edilen pastalardan yiyen hastalar moral buldu.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Yaşlılar Haftası kapsamında Alaşehir Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'ndeki hastalar için eğlence düzenlendi. Etkinliğe Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, Alaşehir Devlet Hastanesi Başheki Opr. Dr. Orhan Kırmalı hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Demirtan Kardeşler Müzik Grubu'nun şarkılarıyla katkı verdiği etkinlikte hastanalar görnüllerince eğlendi. Hasta yakınlarından Hasan Hüseyin Tosun, 'Harmandalı' oynayarak, bir başka hasta yakını Fadime Esen de "Hastane Önünde İncir Ağacı" isimli türküyü seslendirerek, etkinliğe renk kattı. Etkinlik çalan şarkılara hasta ve hasta yakınlarının eşlik etmesiyle devam etti.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, dünyada yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim'in Dünya Yaşlılar Günü olarak kullandığını belirtip, "Ülkemizde yaşlı nüfus 2014 yılında yüzde 8 iken 2015 yılında yüzde 8,2 ye yükselmiştir. Ülkemizde yaşlı nüfusun, diğer yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında, daha yüksek bir artışa sahip olduğu görülmektedir. 2014 yılında toplam nüfusun artış hızı yüzde 13,3 iken yaşlı nüfusun artış hızı yüzde 49,9 olmuştur. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Bu amaçla hastanemizde tedavi gören hastalarımıza az da olsa değişik bir ortam yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı da amacımız bir etkinlikte insanları yan yana getirmek, içinde bulunduğu üzüntüleri sıkıntıları unutturabilmek, bunu da bir nebze başarabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Etkinliğe katılan hasta ve yakınları da mutluluklarını dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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