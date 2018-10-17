Hastanedeki afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından afet planı (HAP) tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat ile Turgutlu Devlet Hastanesi'nin bir afet anında imkan ve kabiliyeti değerlendirildi. Panik oluşmaması için tatbikat öncesi, hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Hastanede gerçekleştirilen HAP tatbikatı kapsamında, bir okulda yemekten zehirlenen 40 öğrencinin karşılanması ve tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi. Ayrıca yoğun bakımda çıkan yangına da müdahale edildi. Yangın sonrası mahsur kalan hastaların tahliye edilmesi sağlandı. Çevredeki vatandaşlar, tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

Tatbikatları sıklıkla düzenleyerek afetlere hazırlıklı olacaklarını söyleyen Hastane Müdürü Mustafa Ergun, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği belirtti. Ergun, "Tatbikata doktor, hemşire, sağlık memuru ve diğer personellerden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. İnşallah afetler ve olumsuz olaylar hiç yaşanmaz. Ancak bunun bilincinde olarak hazırlıklı olacağız" dedi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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