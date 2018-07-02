Hastanede yatan eski belediye başkanına coşkulu karşılama

İSTANBUL'da hastanede tedavi gören CEylanpınar eski Belediye Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Sait Atilla, memleketinde binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

İki aydan bu yana hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Ceylanpınar eski Belediye Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Atilla Ceylanpınar'a geldi. İlçe girişinde Mehmet Atilla'yı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı. İlçe girişinde oluşturulan alanda Ceylanpınarlılar ile buluşan Mehmet Atilla gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Atilla, yapılan coşkulu karşılamadan dolayı duygulandığını ve memleketi Ceylanpınar'ı özlediğini ifade etti. Yapılan karşılamadan sonra Atilla için kurbanlar kesildi, halaylar çekildi. Alandan sonra yüzlerce araç tarafından Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın evine kadar konvoy yapıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve kanaat önderi Mehmet Atilla ardından eve geçip ziyaretleri kabul etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti. Başkan Atilla, "2 ay önce reis rahatsızlandı ve tedavi olmak için İstanbul'a gitti. Sizin dualarınız sayesinde tedavisi olumlu sonuçlandı Bugün de Ceylanpınar'a gelerek sizlerle buluştu. Sizler de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız gibi bugün de yalnız bırakmadınız. Bugün binlerce kişi topladınız ve reisi karşıladınız. Hepinizden Allah razı olsun. Reisin tedavi gördüğü dönemde hepiniz dualarınızı esirgemediniz. Kabe'de bulunan Ceylanpınarlılar bile dua ediyordu. Ceylanpınar ile her zaman gurur duyduk ve bugün de sizinle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" dedi.

Mehmet Atilla ise, kendisinin Ceylanpınarlıların duaları ayakta olduğunu belirterek, "Şükürler olsun bugünlere, ben bugün size kavuştum ya gerisi önemli değil. Ben Ceylanpınarlıların duası ile ayaktayım. Ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Allah sizden razı olsun. Bende bu canımı size feda ettim. Bu seçimde bazı vatan hainlerine karşı Başkanımız ve kardeşim Menderes Atilla'yı yalnız bırakmadığınız için sizlerden Allah razı olsun. Kahramanca ilçenize sahip çıktınız" diye konuştu.

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