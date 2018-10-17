Hastanede yangın tatbikatı yapıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçeği aratmayan bir senaryo ile yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryoya göre P1 binası 3'üncü katta bulunan 1. Göğüs Hastalıkları Servisi'ndeki hasta odalarından birinde elektrik kontağından çıktığı anlaşılan bir yangın meydana geldi. Servis sorumlu hemşiresi tarafından yangın alarmı verilmesinin ardından olay yerine ulaşan itfaiye ve hastane sivil savunma servisi görevlileri, yangına müdahale etmek için hasta, hasta yakını ve çalışanları tahliye etti. Teknik servis elemanları tarafından elektrik, doğalgaz ve oksijen akımı kesilerek büyümesi engellenen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Servis kat görevlisi tarafından yangın çıkan odaya söndürme tüpü ile müdahale edildi. Serviste bulunan diğer hastaların dumandan etkilenmemeleri için itfaiye müdahalesine kadar odalarında kalmaları sağlanarak, kapıların alt kısımları ıslak çarşaflarla kapatıldı. Dumana maruz kalan toplam sekiz yaralı olduğu tespit edildi. Ağır yaralı iki kişi itfaiye sepeti, iki kişi de hastane kurtarma servisi görevlileri tarafından sedye ile çakırıldı. Hafif yaralı diğer dört kişi ise hastane personelinin desteği ile yürütülerek triyaj alanına taşındı. Burada hazır bekleyen sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Acil Servis'e nakil edildi. Geniş emniyet tedbirleri altında ve 39 dakikada gerçekleşen tatbikat ile ilgili değerledirme toplantısı yapıldı.

İZMİR, ()

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