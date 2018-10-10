Hastanede yangın tatbikatı

İZMİR'deki Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yer aldığı 'yangın tahliye tatbikatı' hastane ana bina 2. kat Cerrahi Servisi hasta odasında elektrik kontağından çıktığı varsayılan bir yangın senaryosu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikat; serviste görevli hemşirelerden birinin yangını fark edip, yangın butonuna basması ile başladı. Hemen olay yerine hastane sivil savunma birimi tarafından daha önceden görev paylaşımı yapılan tüm görevli personel ve hastane UMKE ekibi hızla intikal etti. Tüm ekip görev yerini aldıktan sonra yangın söndürme işleminin başlatılması, servisteki hastaların ve o anda orada bulunan kişilerin tahliyesi hem görevli personeller hem de itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gönderilen bir merdivenli itfaiye aracı ve arazöz de alevler içerisindeki serviste mahsur kalan kişilerin yardımına yetişti. Hastane binasına bahçeden merdiven uzatılarak mahsur kalanlar kurtarıldı. Yine olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile yaralı ve dumana maruz kalan hastalar Acil Servis birimine ulaştırıldı. Acil serviste yangına maruz kalan yaralılara sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi ve tedavileri yapıldı.

Bir senaryo kapsamında yürütülen tatbikat, çevrede bulunan ve o anda oradan geçmekte olan kişiler tarafından gerçek sanıldı. Tüm emniyet tedbirleri alınarak yapılan tatbikatta başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan tatbikatı değerlendiren Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Cenk Sinan Atalay, tatbikatın tüm aşamalarında görev alan herkese teşekkür etti. Hastanede çıkabilecek olası bir yangına karşı hazır olunması için tatbikatın yapıldığını belirtti.

İZMİR, ()

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