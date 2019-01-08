Hastanede doğan her bir bebek için zeytin fidanı dikildi

DENİZLİ Özel Sağlık Hastanesi tarafından, geçen yıl hastanelerinde dünyaya gelen 3 bin 104 bebek için Sarayköy ilçesindeki 2 yıl önce yanan ormanlık alana birer zeytin fidanı dikildi.

Özel Sağlık Hastanesi, hastanelerinde doğan her bebek için bir fidan dikme geleneğini sürdürdü. 2018 yılında hastanede doğan toplam 3 bin 104 bebek için, bu defa 2 yıl önce yangın sonucu büyük zarar gören Sarayköy İlçesi Tırkaz Mevkisi'ndeki alan ağaçlandırıldı. Burada 3 bin 104 fidan toprakla buluşturuldu. Fidanlar, hastane personeli ve işçiler tarafından dikilip, can suyu verildi.

Özel Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Rıdvan Erdemir, her yıl hastanede doğan toplam bebek sayısı kadar fidanı toprakla buluşturduklarını belirtip, "Yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanlara bizde hastane olarak fidan dikerek katkı vermeye çalışıyoruz. Geçen yıllarda doğan bütün bebekler için fidanlar dikmiştik. Bu geleneğimizi sürdürdük. Yanan ormanlık alanda 'barışı temsil' eden zeytin fidanını toprakla buluşturduk" dedi.

Daha önceki yıllarda da aynı hastanede bir yılda doğan toplam bebek sayısı kadar fidan, Şirinköy Mahallesi ve Babadağ ilçesinde toprakla buluşturulmuştu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI