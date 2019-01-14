Hastanede asansör krizi

ULUDAĞ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde poliklinikler bölümündeki asansörün arızalı olması, tedavi olmaya gelen ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan hastaları perişan etti. Çaresizlik içinde kalan hastalar, başka bloktaki asansörlere yönlendirildi.

Güney Marmara Bölgesi’ne sağlık hizmeti verilen Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin poliklinikler kısmındaki iki asansörün de çalışmadığı bildirildi. Geçtiğimiz Cuma günü tek asansörün çalıştığı ve öğle saatlerinde iki asansörün de devre dışı kalması sonucu hastaların üst kattaki polikliniklere çıkmakta zorlandıkları bildirildi. Vatandaşların yönlendirmeleri ile başka bloklarda bulunan asansörlere giden hastalar, “Böyle bir hastanede asansörlerin arızalı olması bizleri şaşırttı. Tekerlekli sandalyede oturan hastaları kucağımızda üst katlara çıkarıyoruz veya başka bir bloktaki asansörü kullanmak zorunda kılıyoruz. Asansörlerin ne zaman yapılacağının da belirsiz olduğunu öğrendik” dediler.

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