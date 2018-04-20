Hastanede 23 Nisan coşkusu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Manavgat Devlet Hastanesi çocuk servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin palyaço kostümleri giyerek çocuklarla ilgilendiği etkinlikte özel bir animasyon grubu da balonlarla gösteri gerçekleştirdi.

Çocuk servisinde görevli doktorların katkılarıyla alınan hediyeler, tedavi gören çocuklara Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, Hastane Müdürü Harun Karahan, Başhemşire Fatma Erdoğan ve Çocuk Servisi Hemşiresi Dilek Esen ve palyaçolar tarafından dağıtıldı.

Çocuk servisinde yatan çocuklara moral vermek ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç nesillere aktarmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, "Etkinliğimizde servisimizde yaklaşık 15 tane çocuk hastamız var. Palyaço ve animasyon gösterisi ve çocuklarımıza takdim ettiğimiz bir takım hediyelerle birlikte hem onların gönüllerini aldık hem ailelere moral motivasyon manasında destek olduk. Güzel, coşkulu bir etkinlik oldu. Hem bizler hem de çocuklarımız için moral oldu" dedi.

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