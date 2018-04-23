Hastanede 23 Nisan coşkusu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklar, hasta olmalarına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını neşe içerisinde kutladılar.

GÜLER YÜZLÜ HEMŞİRELER

Çocuk Servisinde yatarak tedavi gören çocuklar, düzenlenen etkinlikte, güler yüzlü sağlıkçılarla birlikte oyunlar oynayarak bayramlarını kutladılar. Alınan oyuncaklarla Hemşireler nezaretinde oynayan çocuklar doyasıya eğlendiler.

İnegöl Devlet Hastanesi yöneticisi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, hastaneden tedavi gören çocukların bayramını kutlayarak, "Hastalığı nedeniyle hastanemizde tedavi gören çocuklarımızın kısmen de olsa çocukluklarını yaşatmak ve bayramlarını kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk servisimizi balonlarla, bayraklarla süsledik. İlçemizdeki okullarda eğitim gören öğrenciler de gelerek, hasta çocuklarımızla güzel vakitler geçiriyorlar. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Çocuk bölümümüzde 16 çocuğumuz tedavi oluyor. Onları hastane ortamından uzak tutma konusunda bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Kendilerini evlerinde hissediyorlar" dedi.