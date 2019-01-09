'Hastane yerine aile hekimi' çağrısı

ANTALYA, () - ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya'da aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düştüğünü belirterek, hedeflerinin bu sayıyı 2000'e çekmek olduğunu söyledi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, erişimi arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' temalı iletişim kampanyası başlattığını kaydetti. 10 Aralık'ta başlayan kampanyayla aile hekimliğinin daha etkin kullanılmasının amaçlandığına değinen Ünal Hülür, "Bu kampanyanın en önemli hedeflerinden biri, birinci basamak sağlık hizmetini yani aile hekimliği sistemini güçlendirerek etkin kullanılmasını sağlamak ve hastanelere yığılmaları önlemek" dedi.

Aile sağlığı merkezlerinde teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiğini anlatan Dr. Hülür, "Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapılıyor. Hipertansiyon ve diyabet gibi pek çok kronik hastalığın takibi burada yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra aşılama çalışmaları aile sağlığı merkezlerinde veriliyor ve takip ediliyor" diye konuştu.

HEKİM BAŞINA DÜŞEN HASTA SAYISI

Antalya, Aralık 2010'da aile hekimliği uygulamasına geçildiğini hatırlatan Ünal Hülür, şunları kaydetti:

"254 aile sağlığı merkezinde 774 aile hekimi birimi var. Aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düşüyor. Ayrıca 339 kırsal mahalleye mobil gezici sağlık hizmeti veriliyor. Hedefimiz hekim başına düşen nüfusu 2000'lere kadar çekmek. Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı arttıracağız. Aile hekiminin en önemli görevi ise koruyucu sağlık hizmetini bireye sunmak ve kişinin sağlığını geliştirmeye yönelik önlemler almasını sağlamaktır. Bakanlığımızın yürüttüğü kanser erken teşhis ve tedavi tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin kanser erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükünü azaltmak, tedavi için harcanan maliyeti düşürmek ve en önemlisi bir birey hayatını kurtarmak hedeflerimiz arasındadır."

AİLE HEKİMİNİZİ TANIYIN

Yine koruyucu sağlık hizmeti kapsamında diyabet, HT gibi kronik hastalıkların takibinin yapılmasını sağlayarak, yine hastanelerin iş yükünü azaltmak ve daha erken dönemde tanı konulmasını sağlama imkanı bulunduğuna işaret eden Ünal Hülür, "Aile hekimi evde sağlık hizmeti alan yatalak ya da ağır özürlü hastasını da evde takip ediyor. Aile hekimlerimiz sağlık danışmanlığı hizmetinin de en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir. En önemli hususlardan biri de aile hekiminden alınan bütün hizmetlerin ücretsiz olmasıdır. Aile hekiminizi tanımıyorsanız bir an önce gidin ve tanışın. Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır" diye konuştu.

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