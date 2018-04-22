Hastane yararına defile

İZMİR Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü tarafından, geliri, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne alınan holter cihazı için aktarılmak üzere düzenlenen gecede, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmirli modacı Dilek Süslüer, 2018 -2019 yılı koleksiyonuna ait kıyafet ve gelinliklerini sergiledi.

Frida Kahlo'nun felsefesinden yola çıkarak hazırladığı 'Çiçek Kadınlar' temalı koleksiyonunda yer alan transparan ağırlıklı 38 parçalık kıyafet ve gelinlikler Serkan ve Gökhan Duman kardeşlerin koreografisiyle ünlü model Özge Ulusoy'un da aralarında bulunduğu Türk ve yabancı modeller tarafından sergilendi. Defilenin finalini kırmızı gelinlik ile yapan Dilek Süslüer uzun süre ayakta alkışlandı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şekerağa' karakterini canlandıran Yüksel Ünal ile İzmirli sunucu Deniz Ölgün tarafından sunulan defile sonrasında gerçekleşen after partide ise Diş Hekimleri Odası eski Başkanı Ali Rıza Alpöz'ün de aralarında bulunduğu Smyrna jazz&Blues Quintet ve Esen Şeyda geceye şarkılarıyla renk kattı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Nurdan Pakoğlu

02)Özün Altınay

03)Sevinç Özyatık, Buket Yitmen

04)Miray Beşkardeşler, İpek Ergür, Tülay Beşkardeşler

05)Arzum- Yaşar Okyay

06)Berna Kaya, Senem Erdoğan

07)Tülay Yalçın, Meltem Göçhan, Handan Kızıl, Aysun Kızılkoca

08)Erdal güvenç, Gizem Dinibütünoğlu

09)Yasemen Gezer, Selma Akkaya, Raşel Daryani, Moji Dastori Anlatır, Melis Demir

10)Seher Saba, Mhmet Gülaylar, Ertuğrul Saba

11)Ziya- Ayşen Nazlı, Berk Nazlı

12)Nursu Uluçay, Latife Karasu

13)Belkıs Öztürk, Dilara Kavala, Tetiana Hazhald

14) Serdar Salancı, Ferit Kora

15)Emir Özeren- Büşra Edebali Özeren, Gözde- Tamer Karadana

16)Melis Coşar, Elif Karafırtınalar

17)Alper Yanılmaz, Rıza-Esin Alpöz, Berker Alpöz

18)Sevil Petrini, Diba Barışan, Fatih Hıdır, Ülker Özdemir, Elif Karslı, Dilara Abdiş

19)Müge- Tuğçe Akkalay

20)Demet- Ozan Uslu

21)Alev- Uğur Altmışkara

22)Sevil Petrini

23)Diba Barışan

24)Metin Kök

25)Pınar Pamuk, Seray Sintaç

26)Fırat- Selen Sağlam, Burcu- Yekta Güllü

27)Ali- Gülperin Sertdemir

28)Esen Şeyda

29)Handan Ölgün, Deniz Ölgün, Kumsal Serbest

30)Arzu Şimşek

31)Buse Manas, Ebru Erünsal

32)Lale- Yakup Özdanon

33)Seda Şakacı, Şule Erdem, Esra Altıntaş, Emel Güler

34)Yüksel, Nesrin Ünal

35)Alisa-Öniz Paydaş

36) Serdar Yücel

37)Sinem- Sinan Bezircilioğlu

38)Nuran Okudurlar

39)Arzu Balbay, Fatma Elvin Öztürk, Berkay Eskinazi

40)Semih Girgin

41)Fatma Elvin Öztürk, Semih Girgin

42)Dilek Süslüer- Mustafa Ellik