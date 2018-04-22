Hastane yararına defile

İZMİR Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü tarafından, geliri, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne alınan holter cihazı için aktarılmak üzere düzenlenen gecede, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmirli modacı Dilek Süslüer, 2018 -2019 yılı koleksiyonuna ait kıyafet ve gelinliklerini sergiledi.
Frida Kahlo'nun felsefesinden yola çıkarak hazırladığı 'Çiçek Kadınlar' temalı koleksiyonunda yer alan transparan ağırlıklı 38 parçalık kıyafet ve gelinlikler Serkan ve Gökhan Duman kardeşlerin koreografisiyle ünlü model Özge Ulusoy'un da aralarında bulunduğu Türk ve yabancı modeller tarafından sergilendi. Defilenin finalini kırmızı gelinlik ile yapan Dilek Süslüer uzun süre ayakta alkışlandı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şekerağa' karakterini canlandıran Yüksel Ünal ile İzmirli sunucu Deniz Ölgün tarafından sunulan defile sonrasında gerçekleşen after partide ise Diş Hekimleri Odası eski Başkanı Ali Rıza Alpöz'ün de aralarında bulunduğu Smyrna jazz&Blues Quintet ve Esen Şeyda geceye şarkılarıyla renk kattı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Nurdan Pakoğlu
02)Özün Altınay
03)Sevinç Özyatık, Buket Yitmen
04)Miray Beşkardeşler, İpek Ergür, Tülay Beşkardeşler
05)Arzum- Yaşar Okyay
06)Berna Kaya, Senem Erdoğan
07)Tülay Yalçın, Meltem Göçhan, Handan Kızıl, Aysun Kızılkoca
08)Erdal güvenç, Gizem Dinibütünoğlu
09)Yasemen Gezer, Selma Akkaya, Raşel Daryani, Moji Dastori Anlatır, Melis Demir
10)Seher Saba, Mhmet Gülaylar, Ertuğrul Saba
11)Ziya- Ayşen Nazlı, Berk Nazlı
12)Nursu Uluçay, Latife Karasu
13)Belkıs Öztürk, Dilara Kavala, Tetiana Hazhald
14) Serdar Salancı, Ferit Kora
15)Emir Özeren- Büşra Edebali Özeren, Gözde- Tamer Karadana
16)Melis Coşar, Elif Karafırtınalar
17)Alper Yanılmaz, Rıza-Esin Alpöz, Berker Alpöz
18)Sevil Petrini, Diba Barışan, Fatih Hıdır, Ülker Özdemir, Elif Karslı, Dilara Abdiş
19)Müge- Tuğçe Akkalay
20)Demet- Ozan Uslu
21)Alev- Uğur Altmışkara
22)Sevil Petrini
23)Diba Barışan
24)Metin Kök
25)Pınar Pamuk, Seray Sintaç
26)Fırat- Selen Sağlam, Burcu- Yekta Güllü
27)Ali- Gülperin Sertdemir
28)Esen Şeyda
29)Handan Ölgün, Deniz Ölgün, Kumsal Serbest
30)Arzu Şimşek
31)Buse Manas, Ebru Erünsal
32)Lale- Yakup Özdanon
33)Seda Şakacı, Şule Erdem, Esra Altıntaş, Emel Güler
34)Yüksel, Nesrin Ünal
35)Alisa-Öniz Paydaş
36) Serdar Yücel
37)Sinem- Sinan Bezircilioğlu
38)Nuran Okudurlar
39)Arzu Balbay, Fatma Elvin Öztürk, Berkay Eskinazi
40)Semih Girgin
41)Fatma Elvin Öztürk, Semih Girgin
42)Dilek Süslüer- Mustafa Ellik