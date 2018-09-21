Hastane personeli işaret dilini öğrendi

İZMİR'de Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı ve doğru iletişim sağlamak amacıyla başlatılan Türk işaret dili eğitim kursunda, eğitimini başarı ile tamamlayan 17 hastane personeline düzenlenen törende sertifika verildi.

Bornova Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan, toplamda üç ay 120 saat süren işaret dili eğitiminin sonunda başarılı olan 17 hastane personeli sertifika almaya hak kazandı. İşitme engelli hasta veya hasta yakınlarıyla doğru iletişim kurabilmek için işaret dili eğitiminin önemine vurgu yapan hastane başhekimi Op. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan "Hastanemizde başlatılan işaret dili eğitimi ile hastanemize başvuran işitme engelli hastalarla doğru ve etkili iletişim sağlanarak doğru teşhis ve tedavinin gerçekleştirmesini amaçladık" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF