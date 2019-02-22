Hastane çalışanlarından Hayat Ağacı'na yardım

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanları tarafından toplanan bebek bezi, çocuk kıyafeti ve oyuncak gibi yardım malzemeleri toplanarak Hayat Ağacı Derneği'ne bağışlandı.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir çalışanın başlattığı ve diğer sağlık çalışanlarının da zamanla katıldığı yardım kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda sağlık çalışanları, maddi durumu iyi olmayan kimseler için bebek bezi, çocuk kıyafeti, oyuncak ve boyama kitabı gibi malzemeler topladı.Hastane çalışanları, bir haftalık sürede topladıkları yardımları Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğine teslim etti. Toplanan yardımlar, Hayat Ağacı Derneği görevlileri tarafından hastaneden teslim alındı.Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, özellikle çocuklara yönelik bez, oyuncak ve kıyafet gibi yardım malzemelerinin toplanmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal hastane çalışanlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik topladığı yardımları sebebiyle memnuniyetini ifade ederek, bundan sonra da bu tür destekleri beklediklerini söyledi.

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