Hastane çalışanları bowling ile stres attı

Muammer İRTEM/BURSA, () - MEDİCANA Bursa Hastanesi çalışanları yoğun çalışma ortamı ve iş stresinden bowling oynayarak uzaklaşma fırsatı buldu. Hastane yönetimi, motivasyon yükseltmek ve dayanışma ruhunu diri tutmak amacıyla çalışanlarına özel her yıl düzenleyeceği Bowling Turnuvası'nın ilkini gerçekleştirdi.

Medicana Sağlık Grubu Ceo'su Reha Özkaya tarafından açılışı gerçekleştirilen turnuva oldukça çekişmeli ve heyecan dolu geçti. Bazı yarışmacılara aileleri de destek verdi. Turnuvaya 5'er kişilik gruplar halinde 45 takım olmak üzere toplam 225 çalışan katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada birinciliği 'Yüksek Doz' takımı, ikinciliği 'Lojistik Team', üçüncülüğü ise 'Radyoloji Bölümü' takımı aldı. Turnuvanın şampiyonalarına turnuva sonunda törenle madalya ve kupaları takdim edildi. Ayrıca birinci Hilton otelde çift kişilik brunch, ikinci Sheraton otelde SPA, üçüncü de medikal el ve ayak bakımı kazandı.



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