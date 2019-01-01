Hastalar ve yaşlılarla yılbaşı kutlaması

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - DİNAR Kaymakamı Selami Kapankaya, hastanede tedavi gören hastaları ve huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastaların yeni yılını kutlayıp, onlara hediye verdi. Kaymakam Kapankaya'ya İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mezher Işık, Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek, Başhemşire İlknur Yılmaz, Hastane Müdürü Hatice İri ve Hastane Müdür Yardımcısı Mustafa Hoşşirin eşlik etti. Hastanede yatan 13 hastayı tek tek ziyaret eden Kapankaya, "Bir yılı daha geride bırakarak millet olarak çeşitli beklenti ve umutlarla 2019 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Hastalarımıza moral olsun diye ziyaret ederek, küçük de olsa hediye verdik. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Beklentilerimizin başında ülkemizin kalkınması, ilçemizin refahı ve huzuru, mutluluğu, milletimizin birliği ve dirliği gelmektedir. Yeni yılda bu beklentilerimizi gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla gayret sarf edeceğiz" dedi.

HUZUREVİNDE YILBAŞI KUTLAMASI

Kaymakam Selami Kapankaya daha sonra Buhurcular Huzurevi'ni de ziyaret etti. Huzurevinde gerçekleşen programa Kaymakam Selami Kapankaya, eşi Pınar Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, eşi Günsel Acar, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve eşi, İYİ Parti İlçe Başkanı Raif Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Huzurevi sakinlerinin yeni yılının kutlandığı gecede Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Saffet Acar onlara çeşitli hediyeler verdi. Dinar Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu türküler söylediği gecenin ilerleyen saatlerinde Kaymakam Kapankaya ve Başkan Acar yaşlılarla birlikte oyun havası oynadı.

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