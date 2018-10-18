Hasta yakınlarına ve esnafa çorba ikramı

ŞEHİTKAMİL Belediyesi, sabah saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hastaların yakınlarına ve KÜSGET Sanayi Sitesi’nde çalışan esnafa çorba ikramında bulunuyor.

Şehitkamil Belediyesi, sabah saat 06.30’dan başlayarak 8.30’a kadar hem Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören hastaların yakınlarına hem de KÜSGET Sanayi Sitesi’nde çalışan esnafa çorba ikram ediyor. Çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yapılan çorba ikramlarının önemine vurgu yapan Adil Çakır, “Sabahın erken saatlerinde çorba dağıtım yerine geliyoruz. Burada vatandaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız gelip çorbasını içerek kahvaltısını yapıyor. Bu hizmeti hiçbir yerde görmemiştik. Bize bu hizmeti sağlayan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Allah, bu hizmeti yapanlardan razı olsun” diye konuştu.

Her sabah bu hizmetten yararlandığını kaydeden Cuma Demiral, “Fabrika işçisiyim. Her sabah buraya gelerek ikram edilen çorbadan içiyoruz. Allah, bu hizmeti sağlayanlardan razı olsun. Çok güzel bir hizmet. Bu hizmetten halkımız da çok memnun. Çok fazla kişi bu hizmetten faydalanıyor. Belki de kahvaltı parası olmayan insanlar gelip burada kahvaltı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×