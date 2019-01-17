Hasta yakınları konuk evi açılıyor

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi tarafından hasta yakınları için inşa edilen 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz hizmet verecek 'Hasta Yakınları Konukevi' tamamlandı.

Kepez Belediyesi tarafından Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi'nde inşa edilen 'Hasta Yakınları Konukevi' yeni binasında hasta yakınlarına hizmet verecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009 yılında Antalya'ya gelen hastaların ve onların yakınlarının konaklayabileceği bir hasta konuk evi yapma kararı aldıklarını belirtti. Başkan Tütüncü, "Hastane koridorlarında uyuyan hasta yakınlarını gördüğümüzde hepimizin yürekleri burkuluyor. O vatandaşlarımız, maddi bir takım imkanlara sahip olamadıkları için hastane otoparklarında sabahlıyorlar. Onlara güzel bir konuk evi yapalım istedik ve 2009'da Kültür Mahallesi'nde güzel bir hasta yakınları konuk evi yaptık. Bu hizmetimiz Türkiye'ye örnek oldu" dedi.

KONUKEVİ 80 YATAKLI

Beş yıldızlı bir otel konforunda bir tesis olduğunu belirten Hakan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Daha önce hali hazırda hizmette olan 30 yataklı hasta yakınları konuk evinin yeni hizmet binası toplamda 80 yatak kapasiteli olarak inşa edildi. Hasta yakınlarına 15 gün boyunca yemek ve kahvaltı dahil olmak üzere ücretsiz hizmet verilecek. Sıcak bir yuva konforu sunacak olan tesis son derece modern ve şık tasarlanarak inşa edildi. Hasta yakınlarımız kendilerini evlerinde hissedecekler. Tamamladığımız projemizi inşallah çok yakında açarak hizmete kazandıracağız. Belediye başkanı olarak burası beni en çok heyecanlandıran projelerden biridir. Antalya'ya şifa talebi ile gelen hasta yakınlarına yardımcı olmak için ve daha da önemlisi Allah rızası için vakıf mantığı ile çalışacak bir tesisi açacak olmamızdan dolayı çok mutluyum."

BU İŞ GÖNÜL İŞİ

Hakan Tütüncü, son hazırlıkların bitmesi ile güzel bir törenle tesisi hizmete açacaklarını ifade etti. Tesisin vakıf mantığı ile en iyi şartlara sahip konforlu bir yuva olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, "Bu işin gönül işi. Aslında Kepez olarak herkese kalbimizi, gönlümüzü açtığımızın, Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza da misafirperverliğimizin bir nişanesi olsun istemiştik. Öyle de oldu. Çünkü biz misafirlerimizi en iyi şartlarda ağırlamak isteriz. Burası da çok güzel bir tesis oldu. Çok yakında açacağız. Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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