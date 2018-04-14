Hasta ve Yaşlı Bakım Alanı öğrencileri, yaşlılarla ilgilendi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Alanı öğrencileri yaşlıların tansiyonlarını ölçüp sağlık sorunlarını dinledi.

Türkiye Alzheimer Derneği Tarsus Grubu'nun organizesinde öğrenciler ve öğretmenleri, 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Ülker Aydın Yaşlı Yaşam ve Erinç Evi'nde Alzheimer hastaları ve hasta yakınları ile bir araya geldi. Öğrenciler, Alan Şefleri Sağlık Öğretmeni Nuray Şimşek Keskin ve Ebru Kızıl'ın gözetiminde yaşlıların tansiyonlarını ölçtü.

Kendilerini aşan sağlık sorunları konularında yaşlıları yönlendiren öğrenciler, doktora görünmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Edebiyat öğretmeni Özlem Akgün yönetimindeki öğrenciler yaşlılar için şiir dinletisi sunarken, biyoloji öğretmenleri Ziya Özdemir ve Saliha Uçar 'Kronik Hastalıklar' konulu sunum yaptı. Öğrenciler, alzheimer hastası ve hasta yakınları ile yakından ilgilenerek hoşça vakit geçirdi.



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