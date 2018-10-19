Hasta çocuklara kitap ve balon

ÖDEMİŞ İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sevda Talu, Ödemiş Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları sevindirmek ve onların kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kitap ve balon hediye etti.

Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Sevda Talu, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak ve Başhekim Yardımcısı Aytül Şen Güler ile birlikte çocukları hasta yataklarında ziyaret edip kendilerine yaş grubuna uygun kitap ve balon vererek çocukların yüzünü güldürdü. Talu, "Çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek ve onları sevindirmek amacıyla Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi olarak kitap ve çeşitli armağanlar verdik. Çocukların sevindiğini görmek bizleri ayrıca mutlu etti" dedi. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak ise duyarlılığından ötürü Talu'ya teşekkür etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), )

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