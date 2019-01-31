Hasretin iki yakası Bornova'da kavuştu

BORNOVA Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği işbirliğiyle, Lozan Antlaşması kapsamındaki Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 96'ıncı yılı kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Lozan Antlaşması kapsamındaki mübadelenin 96'ıncı yılına özel olarak Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde Lozan Mübadilleri Vakfı Yunanistan Temsilcisi Tanaş Çimbis 'Giritli Türkler' adlı kitabını tanıttı ve okurlar için imzaladı. Bornova Belediyesi ve Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan program, mübadeleyi anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından Şef Berkant Atılgan yönetiminde sahneye çıkan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Türkçe ve Yunanca şarkılarla Ege'nin iki yakasını bir araya getirdi. Salonun tamamen dolu olduğu etkinlikte vakıf üyelerinden oluşan koronun seslendirdiği Türk ve Yunan ezgileri ilgiyle dinlendi. Leyla Işık'ın eğitmenliğini yaptığı dansçıların gösterisi de beğeni topladı.

Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi Nevil Gündoğdu, mübadelede hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da yaşayan binlerce insanın yüzyıllardır yaşadıkları ata topraklarından ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Amacımız, dostluk ve barışa katkıda bulunmak. Tek dileğimiz ise bu acıların bir daha yaşanmaması" diye konuştu.

İZMİR, ()

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