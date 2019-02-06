Hasır şapkaları mankenler tanıttı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans mankenleri, şapka çekiminde buluştu. Rengarenk yazlık şapkaların katalog çekimine katılan Gizem Çelik ve Victoria de Sena, güzellikleriyle göz kamaştırdı. Farklı renk ve modelde yapılan hasır şapkaların rahatlığına dikkati çeken mankenler, "Eğlenceli bir çekimdi. Şapkaların renkleri çok hoşumuza gitti. Her renkte şapka vardı, üstelik çok hafifler" dedi.

Açık havada yapılan çekimlerde şapkanın modeline ve tarzına uygun giyinen mankenler, gün boyunca 80 farklı şapka ile objektif karşısında poz verdi.

FOTOĞRAFLI